Подмосковье 25 марта 2024, 16:51 Работу управляющей компании в Климовске потребовали усилить Пресс-служба администрации города или района

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Глава Подольска Григорий Артамонов потребовал от управляющей компании усилить работу в Климовске. Он проверил состояние дворов и подъездов.

Вместе с профильными специалистами глава осмотрел дворы и общественные территории от Октябрьской площади до Заводской улицы. Он обратил особое внимание на мусор.

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«Мусор — главное замечание. Важно оперативно убирать его вместе с таянием снега. Управляющей организации дал срок за несколько дней вычистить дворы. Объектам потребительского рынка тоже не мешает обратить внимание на пространство вокруг своих точек. Взял этот вопрос на контроль», — сказал он.

Жители также сообщили о плохой уборке подъездов и попросили главу повлиять на ситуацию.

«Безусловно, это неприемлемо. За каждым МКД закреплен мастер, чьи контакты должны быть предоставлены каждому жителю. Актуальная информация должна быть размещена на всех досках объявлений внутри жилых домов», — добавил Артамонов.

Он добавил, что в нескольких пятиэтажках также устранят просадку и проведут ремонт. Часть работ проведут в ближайшие дни.

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