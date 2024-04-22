22 апреля 2024, 18:55
Работу светофоров наладили еще в двух округах Подмосковья
Работа по оптимизации дорожного движения продолжается в Подмосковье. За неделю специалисты скорректировали работу светофоров в Истре и Одинцове. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Теперь в Истре стал возможным одновременный выезд с Чеховского переулка направо и налево на улицу Первомайская. Кроме того, рабочие организовали отдельную фазу для пешеходов. В поселке Баковка Одинцовского округа на светофоре увеличили время поворота с Минского шоссе на Буденновское.
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