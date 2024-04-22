Подмосковье 22 апреля 2024, 18:55 Работу светофоров наладили еще в двух округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Работа по оптимизации дорожного движения продолжается в Подмосковье. За неделю специалисты скорректировали работу светофоров в Истре и Одинцове. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Теперь в Истре стал возможным одновременный выезд с Чеховского переулка направо и налево на улицу Первомайская. Кроме того, рабочие организовали отдельную фазу для пешеходов. В поселке Баковка Одинцовского округа на светофоре увеличили время поворота с Минского шоссе на Буденновское.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».