Работу подмосковных МФЦ оценили на «отлично» 96% опрошенных

Работу МФЦ Подмосковья оценили 450 тысяч жителей с начала года. Это коснулось разных параметров, в числе которых время ожидания, вежливость, комфорт офисов.

В результате 96% опрошенных поставили оценку «отлично». Об этом рассказал министр госуправления Подмосковья Максим Рымар.

Уровень удовлетворенности качеством услуг в МФЦ составил 96% Максим Рымар.

Он добавил, что в прошлом году за такой же период показатель составил 91%.

«Очень важно получать обратную связь от жителей , ведь так мы понимаем, насколько успешно работает система, что нам нужно улучшить в сервисе или какие услуги оптимизировать. И радует, что за этот год мы уже получили так много оценок, а абсолютное большинство из них — положительные», — сказал министр.

Качество услуг в МФЦ жители Московской области оценивают онлайн. После визита в офис на электронную почту отправляют ссылку, ведущую к опросу.

«Будем удерживать планку, улучшать результат в течение всего года», — отметил Рымар.

А ранее стало известно, что свыше 300 сотрудников областных МФЦ повысят свою квалификацию в этом году.