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    25 мая 2021, 10:54

    Свыше 300 сотрудников МФЦ Подмосковья повысят квалификацию до конца года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    До конца года квалификацию повысят 330 специалистов подмосковных МФЦ. Они улучшат свои навыки в сферах управления, обслуживания, наставничества.

    Свыше 300 сотрудников МФЦ Подмосковья повысят квалификацию до конца года

    Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, квалификацию можно повысить в ЦОГУ. Центр методического обеспечения оптимизации процессов госуправления получил лицензию на образовательную деятельность в Подмосковье.

    Система госуслуг в Подмосковье работает на очень высоком уровне. Это подтверждают и оценки жителей, и всероссийские рейтинги

    Максим Рымар.

    По его словам, офисы «Мои документы» несколько лет подряд становятся лидерами на всероссийском конкурсе Минэкономразвития России.

    Свыше 300 сотрудников МФЦ Подмосковья повысят квалификацию до конца года | Изображение 1

    «Но несмотря на это, нам важно постоянно совершенствовать работу офисов, повышать уровень компетенции сотрудников, чтобы оказание госуслуг для жителей Подмосковья оставалось первоклассным», — отметил Рымар.

    Образовательные программы разработали и аккредитовали в Минобразования Подмосковья. Ученики получат сертификаты, удостоверения и дипломы о повышении квалификации.