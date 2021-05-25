Свыше 300 сотрудников МФЦ Подмосковья повысят квалификацию до конца года

До конца года квалификацию повысят 330 специалистов подмосковных МФЦ. Они улучшат свои навыки в сферах управления, обслуживания, наставничества.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, квалификацию можно повысить в ЦОГУ. Центр методического обеспечения оптимизации процессов госуправления получил лицензию на образовательную деятельность в Подмосковье.

Система госуслуг в Подмосковье работает на очень высоком уровне. Это подтверждают и оценки жителей, и всероссийские рейтинги Максим Рымар.

По его словам, офисы «Мои документы» несколько лет подряд становятся лидерами на всероссийском конкурсе Минэкономразвития России.

«Но несмотря на это, нам важно постоянно совершенствовать работу офисов, повышать уровень компетенции сотрудников, чтобы оказание госуслуг для жителей Подмосковья оставалось первоклассным», — отметил Рымар.

Образовательные программы разработали и аккредитовали в Минобразования Подмосковья. Ученики получат сертификаты, удостоверения и дипломы о повышении квалификации.