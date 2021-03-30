Работу над препаратом для продления жизни начали в МФТИ

Биологи из МФТИ разрабатывают препарат, который поможет улучшить качество жизни и продлить ее на 20-30 лет. Активное вещество выделили из древнейшего индийского растения, а испытания проводят на червях.

Группа биологов из МФТИ, под руководством Елены Марусич, которая 18 лет проработала в Америке, выделила вещество, которое фактически останавливает процесс старения и отмирания внутренних органов.

«Он природного происхождения, впервые в Индии найден, извлекается из «Витамания самнифера». Этот препарат использовался, как широкого спектра действия, для улучшения общего состояния здоровья человека», — рассказала зам. руководителя лаборатории разработки инновационных лекарственных средств МФТИ Елена Марусич.

Источник фото: телеканал «360»

То есть это вещество уже вовсю используется, как БАД. Препарат показал очень хорошее противовоспалительное действие, а также способность подавлять раковые клетки. Он, кстати, уже применяется в широкой практике и называется «Витаферин А». Его можно даже купить в аптеке, но наши ученые вытянули из него еще один уникальный ингредиент.

«Мы протестировали уже не на противовоспалительный и противораковый эффект, а сточки зрения параметров геропротекторов, то есть препаратов, увеличивающих продолжительность жизни», — объясняет Елена Марусич.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, испытания проводят на червях, так как старение у них происходит примерно так же, как и у человека. С возрастом откладываются жиры, окисляются клетки, замедляются метаболические процессы.

«Большой плюс этих червей, что у них прозрачные внутренние органы и можно наблюдать исследователям, в отличие от тех же мышей, которых нужно разрезать и вскрывать», — объясняет студентка 4 курса факультета биологическо-медицинской физики МФТИ Мария Будаева.

Исследования проведены уже на 80 процентов. По словам биологов, препарат позволит не только увеличить продолжительность жизни на 20 -30 лет, но и улучшить ее качество. То есть свести к минимуму все возрастные заболевания — и это открытие.

Это ноу-хау. Эти препараты абсолютно новые. Мы будем делать патент, и это будет наша разработка. Совместно, конечно, с медицинскими химиками Елена Марусич зам. руководителя лаборатории разработки инновационных лекарственных средств МФТИ

Само вещество уже выделено. Его даже можно увидеть в замороженно-засушенном виде, но попробовать пока нельзя.

Должно еще пройти 5 лет, прежде чем препарат появится в промышленной упаковке в аптеке. До этого момента он должен пройти клинические испытания.