В Минздраве назвали способ продлить жизнь на 25 лет

Если начать вести здоровый жизни с молодости, то продолжительность жизни может увеличиться на 20-25 лет. Такое заявление сделала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова.

«В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры», — сказала Дроздова на онлайн-конференции, которая была посвящена открытию марафона ценностей здорового образа жизни «Поколение ZОЖ». Ее процитировало РИА «Новости».

Внештатный специалист Минздрава добавила, что здоровый образ жизни нужно начинать вести как можно раньше. Тогда шансы на долгую жизнь увеличиваются. Эксперт подчеркнула, что большую роль в этом играют здоровые привычки.

Для укрепления иммунитета специалисты Роспотребнадзора советуют соблюдать несколько простых правил: правильно и полноценно питаться, отказаться от алкоголя и курения, спать на менее восьми часов в сутки, вести активный образ жизни, регулярно заниматься спортом.