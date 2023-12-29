Подмосковье 29 декабря 2023, 17:31 Работу крупной подстанции «Белый Раст» усилили на севере Подмосковья Россети МЭС Центра

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Энергетики «Россети» установили пять комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики на подстанции «Белый Раст». Она является одной из крупнейших на севере Московской области, сообщили в министерстве энергетики региона.

Объект питает северные районы Подмосковья, аэропорт Шереметьево и сооружения Канала имени Москвы.

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«Микропроцессорная релейная защита, в отличие от использовавшихся ранее микроэлементных устройств, не требует постоянного технического обслуживания, обладает высокой эксплуатационной надежностью, удобным интерфейсом и имеет встроенную функцию самодиагностики, благодаря которой можно оперативно обнаруживать и устранять внутренние неисправности», — уточнили в министерстве.

В следующем году планируют заменить еще пять комплексов релейной защиты на общую сумму порядка 98 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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