29 марта 2024, 17:52
Работу изолятора временного содержания проверили в Ступине
Общественники проверили работу изолятора временного содержания в Ступине. Его посетили председатель Общественного совета при ОМВД России по округу Петр Пирогов и его коллега Александр Виноградов.
Как рассказали в администрации округа, проверку провели в рамках общественного контроля за работой полиции. Общественники оценили условия содержания подозреваемых и обвиняемых, а также ознакомились с документами и доступными медикаментами.
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Особое внимание уделили соблюдению санитарных норм и материально-техническому обеспечению изолятора.
Представители Общественного совета положительно оценили работу сотрудников полиции.
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Полиция
Ступино
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