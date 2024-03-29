Подмосковье 29 марта 2024, 17:52 Работу изолятора временного содержания проверили в Ступине Пресс-служба администрации города или района

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Общественники проверили работу изолятора временного содержания в Ступине. Его посетили председатель Общественного совета при ОМВД России по округу Петр Пирогов и его коллега Александр Виноградов.

Как рассказали в администрации округа, проверку провели в рамках общественного контроля за работой полиции. Общественники оценили условия содержания подозреваемых и обвиняемых, а также ознакомились с документами и доступными медикаментами.

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Особое внимание уделили соблюдению санитарных норм и материально-техническому обеспечению изолятора.

Представители Общественного совета положительно оценили работу сотрудников полиции.

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