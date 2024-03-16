Подмосковье 16 марта 2024, 19:54 Работу избирательных участков в Подмосковье проверили по поручению руководителя КПРФ Наумова https://vk.com/a_naumov_kprf

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Руководитель аппарата фракции КПРФ Константин Елисеев проверил работу ряда избирательных участков в Сергиево-Посадском, Талдомском городских округах, а также в Дубне. Работу осуществили по указанию руководителя фракции КПРФ Александра Наумова.

По результатам посещений отмечено, что выезды на избирательные участки со стороны фракции продолжатся 16 и 17 марта.

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Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов отдельно подчеркнул, что в эти дни долг каждого члена партии — проявить твердую позицию и работать над достижением общей цели во благо России.

«Направленной, прежде всего, на победу и на неукоснительное соблюдение законности при проведении процедуры выборов», — указал Александр Наумов.

Ранее мастер спорта международного класса Матвей Варакин из Королева принял участие в выборах президента. Он рассказал о традиции в его семье, которая связана с обязательным посещением выборов.

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