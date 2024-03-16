Подмосковье 16 марта 2024, 19:25 Мастер спорта международного класса Матвей Варакин из Королева проголосовал на президентских выборах

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Мастер спорта международного класса Матвей Варакин принял участие в президентских выборах. Свой голос он отдал на участке в Королеве.

Молодой человек рассказал, что в его семье давно сложилась традиция посещать выборы. В этом процессе участвуют абсолютно все.

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«У нас семья такая крепкая, мы все голосуем, у нас и бабушка, и дедушка. Сейчас появилось еще такое онлайн голосование, для людей в возрасте — это очень полезно. У нас такая как традиция получается на выборы — идем голосовать», — поделился Матвей Варакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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