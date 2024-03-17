Подмосковье 17 марта 2024, 18:51 Работу избирательного участка в Лосино-Петровском лично одобрил Петр l Молодой человек в костюме Петра I проверил работу УИК в Лосино-Петровском

Читать 360tv в

Заключительный день президентских выборов скоро завершится в Подмосковье. Многие избиратели подошли к этому процессу творчески. Так, работу одного из участков в Лосино-Петровском пришел лично проверить «Петр l».

Из усадьбы Якова Брюса, сподвижника Петра l, он зашел на избирательный участок № 3482 в деревне Корпуса. Там пообщался с председателем УИК, который рассказал о происходящих в стране событиях, а именно — о выборах президента.

Реклама

Изменения, которые произошли с Россией, он одобрил и пожелал дальнейшего процветания государству.

Телеканал «360»

Ранее на выборах президента в Подмосковье заметили «Байдена» и «Трампа». Они посетили избирательный участок в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».