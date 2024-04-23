Подмосковье 23 апреля 2024, 12:01 Работу еще 30 аттракционов проверили в Подмосковье Фото Минэкологии

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Инспекторы гостехнадзора Минэкологии Московской области проверили работу 30 аттракционов за неделю. Осмотры прошли в Мытищах, Пушкино и Сергиевом Посаде.

«Сезон эксплуатации развлекательных технических средств начался, однако к работе допускаются только карусели, прошедшие техническое освидетельствование наших специалистов», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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По результатам инспекций развлекательных средств, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов, не выявили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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