Подмосковье 02 декабря 2022, 16:45 Работу более 150 светофоров скорректировали в Подмосковье с начала года

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Работу более чем 150 светофоров скорректировали в Подмосковье в этом году. Это помогло ликвидировать около 70 заторов на дорогах, сообщили в Минтрансе области.

В ведомстве отметили, что ситуацию на дорогах постоянно мониторят, чтобы вовремя устранять задержки, связанные с работой светофоров. Глава ведомства Алексей Гержик объяснил, что их правильная работа — это один из инструментов ликвидации заторов.

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«Специалисты Подмосковья ежедневно контролируют дорожную ситуацию, обращая внимание на „болевые точки“, и оперативно корректируют режим работы светофоров», — сказал он.

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Корректировка занимает около недели. После обнаружения затора три дня анализируют ситуацию на участке, после чего специалисты проводят расчеты и меняют режим работы светофора. В течение следующих двух-трех дней программу калибруют и записывают.

Работы позволили устранить проблемы на дороге в ЖК «Бутово Парк» Ленинского округа — там наладили работу четырех светофоров. Следить за ситуацией там продолжают, чтобы по необходимости внести дополнительные изменения.

Обновленное оборудование также позволяет управлять им удаленно, а также корректировать, синхронизировать и формировать более 120 вариаций событий на светофорах.

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