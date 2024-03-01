Подмосковье 01 марта 2024, 11:40 Работу автобусов на маршруте № 371 продлят в Лосино-Петровском в тестовом режиме Минтранс Подмосковья

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Время работы автобусов на маршруте № 371 Свердловский — Москва продлят в Лосино-Петровском в тестовом режиме по просьбам жителей. В расписание добавят поздний рейс в 00:30 от станции метро «Щелковская».

В будние дни на маршрут выходят 18 автобусов, которые совершают 108 рейсов в сутки. Первый транспорт отправляется в 05:10 от остановки «Магазин № 3», а последний — в 06:35 от станции «Щелковская». На время тестового режима работы маршрута перевозчик будет проводить мониторинг и примет решение о внесении в расписание изменений.

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