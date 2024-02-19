Подмосковье 19 февраля 2024, 11:00 Работники музея в Ликино-Дулеве войдут в состав избирательной комиссии на выборах президента МедиаБанк Подмосковья

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Сотрудники музея в Ликино-Дулеве всей командой будут работать на выборах президента России в марте. Они вошли в состав избирательной комиссии и встретят горожан на участке № 2184.

«Наш участок всегда на лидирующих позициях. Мы находимся на своих рабочих местах и можем заранее все подготовить к голосованию не в ущерб основной деятельности. Настолько уже все отлажено, все обязанности распределены так, что лишних вопросов никогда не возникает», — говорит председатель избирательной комиссии на участке № 2184 Елена Козлова.

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Все сотрудники музея на время выборов становятся членами избирательной комиссии. Многие участвуют в этом процессе не одно десятилетие.

Людмила Комарова — первый директор музея, его создатель. Участие в организации выборов для нее — дело знакомое.

«Мне было 18 лет и я работала в комитете комсомола Ликинского автобусного завода, когда меня выдвинули в члены избирательной комиссии. Наш участок находился в центре „Спутник“. А когда открыли музей и назначили меня его директором, я стала председателем избирательной комиссии. С тех пор так и работаю во время выборов», — говорит Людмила Комарова.

Елена Юрова — ведущий методист и главная рукодельница музея — тоже работает на избирательном участке.

«С 2019 года включилась в эту работу. В дни голосования приходим в семь утра и в восемь открываем участок. Обычно в это время уже есть первые избиратели. Закрываемся в восемь вечера», — рассказала Елена.

Члены избирательных комиссий во всех субъектах России готовятся к выборам. Их обеспечили специальные бейджами и канцелярскими товарами.

Голосование за кандидатов на пост президента страны пройдет 15, 16 и 17 марта.