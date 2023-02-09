Подмосковье 09 февраля 2023, 10:33 Работники IT, торговли и строительства оказались самыми частыми покупателями недвижимости в Подмосковье

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За год в Подмосковье продали 3,7 миллиона квадратных метров жилья. По данным аналитиков, среднестатистическими покупателями оказались жители от 25 до 45 лет с высшим образованием, которые работают в сфере IT, торговли или строительства.

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В Минжилполитики Подмосковья отметили, что большинство покупателей на сегодняшний день — это женщины с детьми. Это около 55% всех сделок. Приобрести жилье они могут при помощи материнского капитала.

Чаще всего жители покупали однокомнатные и двухкомнатные квартиры в домах комфорт-класса. Цена на них — от 160 тысяч до 185 тысяч рублей за квадратный метр. При этом 75% квартир покупается для собственных нужд.

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