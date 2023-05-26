Подмосковье 26 мая 2023, 14:26 Тренировка по устранению последствий химической аварии прошла для спасателей в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас

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Работники территориального управления № 13 «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками федеральной и муниципальной спасательными службами приняли участие в тренировке по гражданской обороне. Занятия состоялись на территории второй водоподъемной станции в Ступине.

По словам начальника подразделения Игоря Тимофеева, участники мероприятия обработали сценарий по взрыву в хлораторной станции. В результате инцидента случился выброс трех тонн хлора, зараженное облако стало двигаться в сторону населенного пункта. Специалисты в защитных костюмах установили водяную завесу на пути следования хлорного вещества, исследовали зону аварии, эвакуировали и проводили пострадавших к сотрудникам скорой помощи.

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«Поставленные задачи и цели тренировки по устранению чрезвычайной ситуации были достигнуты в полном объёме», — отметил Тимофеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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