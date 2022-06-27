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    27 июня 2022, 12:53

    Воробьев заявил о росте числа социальных предпринимателей в Подмосковье

    Воробьев назвал число людей, занимающихся соцпредпринимательством в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Наза Салех Захи

    Социальному предпринимательству в Московской области уделяют много внимания. Сейчас в этой сфере насчитывается 722 соцпредпринимателя. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

    Воробьев заявил о росте числа социальных предпринимателей в Подмосковье

    «Что касается социального предпринимательства, мы уделяем заметное внимание этому направлению. У нас 722 социальных предпринимателя. До конца года, я думаю, будет более тысячи. Это люди, занимающиеся воспитанием детей, и предприятия, где работают инвалиды», — сказал он.

    Также Воробьев сообщил, что субсидии на приобретение оборудования получат более 100 бизнесменов Московской области. Речь идет о суммах до 10 миллионов рублей.

    «Еще 56 предприятий — частичная компенсация лизинга, до пяти миллионов рублей. Все это у нас в электронном виде», — добавил губернатор.

    Он подчеркнул, что задача властей Подмосковья — быть рядом с бизнесом, добиться максимальной коммуникации.