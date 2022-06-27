Воробьев заявил о росте числа социальных предпринимателей в Подмосковье

Социальному предпринимательству в Московской области уделяют много внимания. Сейчас в этой сфере насчитывается 722 соцпредпринимателя. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Что касается социального предпринимательства, мы уделяем заметное внимание этому направлению. У нас 722 социальных предпринимателя. До конца года, я думаю, будет более тысячи. Это люди, занимающиеся воспитанием детей, и предприятия, где работают инвалиды», — сказал он.

Также Воробьев сообщил, что субсидии на приобретение оборудования получат более 100 бизнесменов Московской области. Речь идет о суммах до 10 миллионов рублей.

«Еще 56 предприятий — частичная компенсация лизинга, до пяти миллионов рублей. Все это у нас в электронном виде», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что задача властей Подмосковья — быть рядом с бизнесом, добиться максимальной коммуникации.