Квартиру каждому бюджетнику. Почти 400 специалистов получили соципотеку в Подмосковье в 2019 году

В Московской области 360 специалистов воспользовались региональной программой «Социальная ипотека» в этом году.

Среди них — врачи, учителя, молодые ученые, тренеры спортивных школ и воспитатели. Данная программа реализуется в Подмосковье с 2016 года. Ее суть заключается в том, что работник бюджетной сферы погашает только процентную ставку, а саму стоимость квартиры оплачивает правительство региона.

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В этом году больше всего сертификатов получили врачи — почти половину от общего числа.

«Самые востребованные в градостроительной сфере — это Одинцово, Мытищи, Красногорск и Балашиха. Именно там покупают квартиры. Достаточно большие: однокомнатные от 40 квадратных метров и соответственно двухкомнатные — не меньше 55-60 квадратных метров», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Источник фото: телеканал «360»

В следующем году программа, инициированная губернатором, будет продолжена. С положением можно ознакомиться на сайте регионального правительства. Это реальный шанс улучшить жилищные условия для сотен работников бюджетной сферы и науки не только в крупных городах региона, но и в глубинке.