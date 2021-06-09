Рабочую группу по наукоградам создадут в Подмосковье

В Королеве прошла научно-практическая конференция «Наукограды как драйверы социально-экономического развития Московской области». Участие в мероприятии приняли депутаты Мособлдумы и Госдумы, представители Министерства науки РФ, правительства Подмосковья, Союза развития наукоградов, Совета молодых ученых и специалистов региона. Собравшиеся поддержали инициативу создать в Московской области профильную рабочую группу по наукоградам.

«2021 год, как известно, объявлен в нашей стране Годом науки и технологий. Поэтому такой интерес вызывает обсуждение тем, связанных с сохранением и развитием научного потенциала, повышением эффективности научной деятельности. Очень символично, что именно в этом году в Мособлдуме родилась идея установить памятную дату — „День наукоградов Московской области“, ведь на нашей территории находится их большая часть — 8 из 13 наукоградов России», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Как рассказала замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Юлия Баринова, в 2021 году на реализацию стратегии социально-экономического развития наукоградов региона предусмотрено 329 млн рублей, из которых 158 миллионов — из региональной казны.

По численности занятых научными исследованиями и разработками регионов Московская область занимает 3-е место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Также мы в лидерах по показателям, характеризующим научно-техническую деятельность. Так, например, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП региона находится на уровне 25% Вячеслав Крымов председатель комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике

Так, в 2020 году внутренние затраты на научные исследования и разработки в Московской области достигли 179,2 млрд рублей, а число используемых передовых производственных технологий составило 15638 единиц — это первое место по стране.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестполитике Вячеслав Крымов, чтобы достичь показателей, установленных в указах президента РФ и президентском проекте «Наука», предстоит большая работа.

«Необходимы изменения в законодательство, регулирующее научную, научно-техническую и инновационную деятельность, в частности, статус наукоградов. Такой законопроект разработал наш комитет. В данный момент он прошел второе чтение. Принять в третьем планируем уже 17 июня», — рассказал Крымов.

При этом парламентарий отметил, что для полноценной реализации регионами политики в отношении наукоградов необходимо наделить их дополнительными полномочиями — это можно сделать только через изменение федерального закона «О статусе наукограда Российской Федерации».

Участники конференции подчеркнули, что развитие научного потенциала наукоградов, а также инфраструктуры, социальной и культурной среды — темы, которые требуют особого внимания со стороны всех уровней власти. В Московской области планируют создать профильную рабочую группу, с помощью которой удастся быстрее реагировать на актуальные запросы.