Подмосковным ученым вручили гранты президента РФ

9 июня в Подмосковье впервые официально отмечают День наукоградов, расположенных на территории Московской области. Дата была законодательно установлена депутатами Мособлдумы в марте текущего года. В честь праздника в Королеве состоялась научно-практическая конференция и прошла церемония вручения грантов президента РФ молодым ученым Московской области.

На конференции «Наукограды как драйверы социально-экономического развития Московской области» депутаты Мособлдумы совместно с представителями профильных министерств и ведомств, а также научными деятелями обсудили развитие наукоградов, расположенных на территории региона.

«Развитие науки и технологий — стратегическое направление и для Российской Федерации в целом, и для нашего региона. В Подмосковье восемь из 13 наукоградов страны, более 280 научно-исследовательских и научно-производственных организаций различных отраслей, около 83 тысяч сотрудников выполняют научные исследования и разработки, проводятся сотни исследований в сложнейших и важнейших областях», — отметила замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Юлия Баринова.

В рамках конференции состоялась церемония вручения грантов президента России молодым ученым Подмосковья. Их удостоились Михаил Абрашкин, Александр Ашихмин, Павел Бажин, Полина Котова, Александр Рыбкин, Ольга Синдеева, Денис Чаусов и Дмитрий Филонов.

В Подмосковье поддержке молодых ученых сегодня уделяют особое внимание. Как отметила Юлия Баринова, в регионе учреждено 17 ежегодных премий губернатора (по 700 тысяч рублей каждая), а также действует система грантов правительства — гранты до 10 миллионов рублей предоставляют для осуществления научных, технических и инновационных проектов, а приоритет отдается идеям, имеющим перспективы коммерческого применения в интересах Московской области.