Подмосковье 17 апреля 2023, 15:34 Рабочие приступили к благоустройству сквера Победы в Реутове министерство благоустройства

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В Реутове приступили к благоустройству сквера Победы. Работы ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области. Ожидается, что территория преобразится уже к сентябрю 2023 года.

«Благоустройство данной территории — выбор самих горожан. Сквер Победы в прошлом году выиграл в ходе общероссийского голосования за объекты городской среды, набрав 2,6 тысячи голосов жителей», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Согласно проекту, на обновленной территории появятся прогулочные дорожки, военные артефакты и информационный стенд с историей сквера. Также будут перенесены вертикальные стелы с именами погибших рабочих Реутовской фабрики, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В сквере обновят постамент Вечного огня, поставят лавочки и урны, а также обустроят детские игровые площадки. Сейчас на территории ведутся демонтажные и подготовительные работы.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность общения с жителями. По его словам, Подмосковье уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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