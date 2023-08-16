Важное 16 августа 2023, 17:52 Губернатор Подмосковья: МЦД-3 откроют с опережением графика Фото: Дмитрий Белицкий

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Маршрут МЦД-3 откроют досрочно, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Центральные диаметры зарекомендовали себя на высоком уровне и становятся все более популярными, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

«Современный транспорт — комфортный, удобный и доступный — имеет определяющее значение для качества жизни. Первые два МЦД зарекомендовали себя очень хорошо. Они популярны, растет количество перевозок, и буквально на днях мы открываем МЦД-3 — действительно чуть раньше срока», — сказал Андрей Воробьев.

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Следом за третим диаметром откроют МЦД-4. Губернатор отметил, что для Московской области это важное транспортное сообщение, одно из ключевых.

По цене — почти в 2,5 раза дешевле: 65 рублей будет стоить проезд, сейчас он стоит 180. Все это имеет значение. Сейчас МЦД-3 — для одного миллиона человек. Андрей Воробьев

Он добавил, что в перспективе это направление охватит до 2030 года около двух миллионов человек с учетом быстрого развития территорий.

«Конечно, такие проекты очень важны. И мы очень благодарны президенту, что он поддержал этот проект. Большую, основную нагрузку несет Москва. Каждое такое открытие — это праздник», — добавил Андрей Воробьев.

Станции МЦД в Подмосковье масштабно благоустраивают — это предполагает и подготовку территорий, и строительство удобных путепроводов, современных платформ, пешеходных переходов.

«Мы строим путепроводы, потому что, когда это сообщение очень интенсивное, понятно, что железную дорогу не переехать. Каждый путепровод имеет определяющее значение, как и модернизация мостов. Раньше, чтобы попасть на платформу, тебе нужно было забежать на мост и потом спуститься. У наших жителей большой запрос, чтобы были эскалатор, лифт, чтобы было удобно», — сказал губернатор.

Большинство станций МЦД-3 — от Зеленограда до Раменского — находятся в Подмосковье. Воробьев отметил, что предусмотрели современные и комфортные пересадочные узлы, парковки.

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