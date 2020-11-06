06 ноября 2020, 13:01
Путин наградил первого заместителя председателя Мособлдумы орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент наградил первого заместителя председателя Мособлдумы орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ Владимира Путина разместили на портале правовой информации.
Орденом наградили Ларису Лазутину. Его присвоили «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Впервые ее избрали в Московскую областную думу 17 лет назад. Лариса Лазутина возглавляла комитеты по образованию, спорту, культуре и делам молодежи. А уже с 2016 года она стала первым заместителем председателя парламента.
Орден «За заслуги перед Отечеством» присваивают жителям, чьи заслуги способствуют социально-экономическому развитию государства, процветанию науки, культуры, искусства, спорта и укреплению мира, дружбы народов.