Путин наградил первого заместителя председателя Мособлдумы орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Орденом наградили Ларису Лазутину. Его присвоили «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Впервые ее избрали в Московскую областную думу 17 лет назад. Лариса Лазутина возглавляла комитеты по образованию, спорту, культуре и делам молодежи. А уже с 2016 года она стала первым заместителем председателя парламента.

Орден «За заслуги перед Отечеством» присваивают жителям, чьи заслуги способствуют социально-экономическому развитию государства, процветанию науки, культуры, искусства, спорта и укреплению мира, дружбы народов.