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    21 сентября 2020, 22:59

    Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» старейшего из правящих архиереев РПЦ

    Нина Петлинова

    Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» старейшего из правящих архиереев РПЦ. Митрополит Крутицкий и коломенский Ювеналий получил награду первой степени.
    Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» старейшего из правящих архиереев РПЦ

    Президент подписал соответствующий указ 21 сентября. Документ опубликовали на портале правовой информации. В нем сказано, что Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, патриарший наместник Московской епархии РПЦ удостоен награды «за большой вклад в развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами».

    Митрополит Ювеналий является старейшим из правящих архиереев русской православной церкви — 22 сентября ему исполнится 85 лет.

    Кроме того, президент наградил актера Михаила Боярского орденом Почета. В документе сказано, что актера отметили за за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

    За вклад у искусство страны награды получили также Николай Мортон (Орден Александра Невского), Винера Ганеева, Наталия Грамолина и Юрий Мерденов (орден Почета), а также Николай Копылов, Михаил Левитин и Петр Семак (орден Дружбы).

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