Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» старейшего из правящих архиереев РПЦ. Митрополит Крутицкий и коломенский Ювеналий получил награду первой степени.

Президент подписал соответствующий указ 21 сентября. Документ опубликовали на портале правовой информации. В нем сказано, что Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, патриарший наместник Московской епархии РПЦ удостоен награды «за большой вклад в развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами».

Митрополит Ювеналий является старейшим из правящих архиереев русской православной церкви — 22 сентября ему исполнится 85 лет.

Кроме того, президент наградил актера Михаила Боярского орденом Почета. В документе сказано, что актера отметили за за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

За вклад у искусство страны награды получили также Николай Мортон (Орден Александра Невского), Винера Ганеева, Наталия Грамолина и Юрий Мерденов (орден Почета), а также Николай Копылов, Михаил Левитин и Петр Семак (орден Дружбы).