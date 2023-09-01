Важное 01 сентября 2023, 16:36 Путин и Воробьев открыли самую большую в Подмосковье школу с цифровыми лабораториями

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Самую большую школу Подмосковья открыли в Одинцове — теперь это современное пространство для 2,2 тысячи ребят. Старт учебному году в ней дали Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев. По словам главы региона, это долгожданное событие.

Школа стала третьей по величине в России. Ее назвали в честь Петра Ивановича Багратиона — героя Отечественной войны 1812 года.

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«Президент открыл нашу самую большую школу в Подмосковье — образовательный центр „Багратион“ на 2,2 тысячи мест в жилом комплексе „Гусарская баллада“, И для нас, и для самих жителей это долгожданное событие, праздник», — рассказал Воробьев.

Внутри обустроили четыре спортивных зала, библиотеку с IT-зоной, лаборантские, мастерские. Все отвечает передовым стандартам качества.

Долгое время в «Гусарской балладе» не было своей школы, поэтому детям было далеко добираться до других учреждений.

«Застройщик в одно время оставил людей без денег, их законных квартир и социальных объектов. Мы решили проблему дольщиков, возвели детский сад, скоро начнем строить поликлинику и сегодня открыли школу», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил президента за поддержку проекта и внимание к нему. Теперь родителям и ученикам не придется каждое утро ездить за несколько километров.

Школа рядом с домом, и в ней есть современные цифровые лаборатории, мастерские, концертный и спортивный залы. Набрали сильную команду педагогов — 102 человека. Андрей Воробьев

Кроме того, в Подмосковье в День знаний открыли уникальный лицей для будущих инженеров и айтишников.

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