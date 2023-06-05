05 июня 2023, 17:57
Путеводители и детские книги Подмосковья представили на литературном фестивале «Красная площадь»
С 2 по 6 июня в Москве проходит в IX Книжный фестиваль «Красная площадь». В нем поучаствовала и Московская область, которая презентовала на мероприятии свой стенд, сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Стенд находится на площадке «Музейная линия» на 1-й линии ГУМа. Музей-заповедник «Архангельское» Красногорска представил каталоги выставок и коллекций, детскую литературу, путеводители и сувениры.
Накануне состоялась презентация детской книги «Рассказы музейного хранителя», которую издал Красногорский музей.
«Юные книголюбы пообщались с создателями новой книжной серии и открыли для себя некоторые музейные тайны, а также смогли попробовать себя в роли книжных иллюстраторов», — уточнили в министерстве.
На фестивале запланировали более 500 мероприятий.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.
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