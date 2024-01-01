Подмосковье 01 января 2024, 19:00 Путешественник Ерохин подарил мальчику из Подмосковья набор космического питания Андросова Юлия

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Знаменитый ультрамарафонец и путешественник Дмитрий Ерохин сделал необычный подарок восьмилетнему жителю Егорьевска. О мечте Георгия спортсмен узнал на акции «Елка желаний».

По словам Ерохина, он искал «мечтателя» по схожим интересам, но главным в выборе стало то, что Гоша живет в Егорьевске.

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«Из всех городов я выбрал Егорьевск, потому что тут расположены две деревни Ерохино, которые связаны с моим родом. Я очень сильно обрадовался, что нашел ребенка, которого интересует сфера путешествий и туризма. И, читая о Георгии, я вспоминал и представлял себя», — поделился путешественник.

Георгий — особенный ребенок. Он не очень тянется к обществу детей. Мама и папа стараются его всесторонне развивать и много путешествуют. В акции «Елка желаний» семья приняла участие впервые. Родители очень обрадовались, когда с ними связался Ерохин.

Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия

«Я не ожидала, что нам напишет человек, о котором мы много знали и слышали от своего старшего сына. Он у нас много лет занимается скалолазанием. И от этого стало еще интереснее. Мы очень переживали и готовились к встрече. Все хорошо сложилось, огромное спасибо», — поделилась мать Георгия.

В подарочный набор путешественника для мальчика вошли космическое питание, компас, настольная игра и красочная книга.

Всероссийскую акцию «Елка желаний» проводят по инициативе президента России Владимира Путина. Каждый может исполнить заветную мечту того, кто нуждается в чуде больше всего.

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