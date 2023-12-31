Подмосковье 31 декабря 2023, 12:48 Депутаты и зампреды Подмосковья исполнили все мечты детей с «Елки желаний» Телеканал «360»

Читать 360tv в

Депутаты Московской области, заместители председателя правительства региона и главы городских округов исполнили все желания детей с «Елки желаний». Например, глава Одинцова Андрей Иванов исполнил мечту старшеклассника из села Безыменного в ДНР Александра. Школьник очень хотел ноутбук.

«Новый год — это время, когда сбываются все мечты. <…> И я с большим удовольствием хочу создать чувство праздника, чувство радости для Александра. <…> Что касается акции „Елка желаний“, то это очень добрая традиция, которая будет и дальше развиваться и приносить радость нашим детям!» — рассказал Иванов.

Реклама

Депутат Госдумы от Подмосковья Геннадий Панин исполнил желание юного Владислава. На Новый год мальчик получил электросамокат.

Десятилетний Артур из Безыменного захотел футболку спортивного клуба «Зенит». Мальчик очень любит футбол и сам занимается им. Его заветную мечту осуществил депутат Госдумы Амир Хамитов.

В итоге ребенок получил не только футболку, но и мяч с автографами всех членов команды ФК «Зенит», а также видеообращение от защитника команды Дмитрия Чистякова.

Телеканал «360»

Еще один ноутбук отправился к Маргарите из Седова в ДНР. Ее мечту исполнил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Подарок от меня отправится в Новоазовский район ДНР 16-летней Маргарите. Девочка попросила ноутбук для учебы. Очень важно, что получится не просто исполнить желание подростка, но и укрепить уверенность, что Россия — одна большая семья!» — рассказал народный избранник.

Другой гаджет — уже планшет — получил в подарок восьмилетний Максим из села Гусельщиково. Его новогоднее желание исполнил депутаты Мособлдумы Лев Закиров. Теперь школьник сможет тренироваться и в будущем стать киберспортсменом.

Телеканал «360»

Глава Щелкова Андрей Булгаков подарил старшекласснику Дмитрию из Новоазовска в ДНР новый смартфон. О подарке мальчик написал в открытке и повесил ее на «Елку желаний». В будущем мальчик планирует стать IT-специалистом.

Телеканал «360»

Сережа из села Митьково-Качкары мечтает в будущем восстанавливать разрушенные города и села родного Донбасса. А для этого нужно приобрести соответствующие знания. В подарок на Новый год мальчик попросил ноутбук. Его желание исполнил зампред правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Телеканал «360»

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных исполнил мечту Руслана из Новоазовска. Мальчик мечтал о планшете, и его желание сбылось.

Телеканал «360»

А вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин также порадовал детей из новых регионов страны подарками. Одному из мальчиков он подарил поездку в Санкт-Петербург, а другому — новый смартфон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил новогодние желания пятерых детей. Например, 11-летний Саша из Богородского городского округа мечтал полетать на вертолете. За несколько дней до Нового года мальчик попробовал себя в роли пилота.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».