Путепровод через железную дорогу на станции Аникеевка в Красногорске появится в 2024 году

В Московской области, в Красногорске под строительство нового путепровода через железную дорогу у платформы Аникеевка передали три земельных участка. Их общая площадь составила 2,4 гектара. Ожидается, что все работы по строительству будут завершены уже в 2024 году.

«В Красногорске у платформы Аникеевка через железную дорогу Рижского направления появится путепровод. Для этих целей Миноблимуществом в сотрудничестве с ТУ Росимущества в Московской области из федеральной собственности в собственность Московской области переданы 3 земельных участка общей площадью 2,4 гектаров», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что в этом месте будет ликвидирован железнодорожный переезд, там построят двухполосный путепровод. Таким образом, движение поездов на Рижском направлении станет безопаснее. В целом для строительства путепроводов и развития дорожно-транспортной инфраструктуры из федеральной в областную собственность Подмосковья было передано 137 участков общей площадью 113 гектаров.

Кроме строительства путепровода, ожидается, что возле платформы Аникеевка появится парковочное пространство на 250 автомобилей, а также будет организован подъезд к этому месту общественного транспорта. Строительство проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дороги продолжают строить в Подмосковье. Сейчас в регионе реализуют 50 проектов, многие из которых планируют сдать досрочно. О том, как удается открывать новые объекты раньше запланированного, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.