«Пусть койки будут максимально свободными». Врачей Коломны наградили за работу и борьбу с COVID-19

Подмосковная медицина постепенно вновь переходит на плановое лечение пациентов. Врачи, которые боролись с COVID-19, стали возвращаться из инфекционных центров в родные поликлиники. Сегодня губернатор пообщался с коллективом центральной больницы в Коломне и вручил награды накануне Дня медицинского работника. Людей лечили от вируса сразу 247 ее сотрудников.

В пик пандемии бороться с коронавирусом начали 89 ее врачей и еще 158 работников среднего звена. Саму больницу частично перепрофилировали в инфекционный центр. Всего через него, по словам главного врача, прошло около 1200 людей с COVID-19 или подозрением на инфекцию. Таких пациентов принимали в родильном доме, который капитально отремонтировали за три недели.

«И мы получили идеальные условия. Для перепрофилирования использовали опыт Китая, Италии и Франции. Учли изоляцию больных, обеспечение каждой койки кислородом», — отметил главный врач Коломенской ЦРБ Олег Митин.

Теперь врачи постепенно возвращаются к плановым приемам. Сегодня Андрей Воробьев подчеркнул важность возобновления этой работы.

Есть еще масса других заболеваний, с которыми надо справляться. Тоже идет борьба за жизнь. Я хочу вам слова благодарности сказать. Хочу вам пожелать, чтобы ваши койки были максимально свободными. А если и занимались, то только на короткий период. И хочу вручить награды Андрей Воробьев.

Здесь он наградил десять врачей и поблагодарил коллектив за добросовестный труд.

А специалисты, которые работали в инфекционных отделениях, временно жили в обсерваторах — гостиницах и санаториях, где у них ежедневно проверяли состояние здоровья.

После получения двух результатов теста, которые подтвердили отсутствие COVID-19, медики начали возвращаться к плановой работе. Ежегодно вся сеть центральной больницы обслуживает около двух миллионов посещений.

«Учитывая снижение объемов госпитализации, можно сказать, что сегодня мы начнем возвращаться в привычный плановый режим работы. Но все равно потребуется определенный период. Если мы говорим о поликлинических приемах, то это все равно социальная дистанция, маски, личная гигиена и дезинфекция. Никуда мы пока от этого не уйдем», — подчеркнул Олег Митин.

Он рассказал, что кровати в палатах находятся на необходимой дистанции. Еще в больнице стали чаще использовать средства дезинфекции. Если раньше помещения обрабатывали трижды в день, то теперь — после каждого приема пациента.

Подмосковье возобновляет оказание плановой помощи врачей с июня. Жители вновь получат консультацию узкопрофильных специалистов.

Во всех поликлиниках для пациентов будут действовать новые правила. Вход только в перчатках и масках. На пороге измерят температуру. Интервал между записями — не менее 30 минут, чтобы провести дезинфекцию. Также необходимо соблюдать и социальную дистанцию.