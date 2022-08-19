Пушкинские врачи спасли мужчину с «механической желтухой»

Пациент поступил в Московскую областную больницу имени профессора Розанова (город Пушкино) с большим камнем, который закупорил желчный проток. У мужчины развилась так называемая «механическая желтуха».

«Такая „механическая желтуха“ связана с нарушением оттока желчи, вырабатываемой в печени. Любое препятствие, и желчь остается в протоках и желчном пузыре. Ее избыток поступает в кровь и организм начинает выделять желчь альтернативными путями, в том числе почками и кожей. Один из начальных признаков болезни — повышение в крови билирубина», — рассказал заведующий отделением экстренной хирургии больницы Артем Косов.

Анализы показали, что уровень билирубина в крови пациента зашкаливает. Это делало операцию рискованной, потому что при таком уровне интоксикации вещество могло поступить в головной мозг и спровоцировать летальный исход. Поэтому врачи приняли экстренные меры: под контролем ультразвука они ввели мужчине тончайшую иглу, затем на глубине около 10 сантиметров провели пункцию желчного протока. После этого с помощью катетеров произошел отток желчи.

Как только уровень билирубина в крови пациента снизился, стало возможным проведение эндоскопической операции. Хирурги удалили камень у пациента. Мужчине стало лучше, и вскоре его отпустили домой.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что для врачей в области действуют разные программы, которые направлены на финансовую и психологическую поддержку. Эту работу будут продолжать.