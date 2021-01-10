Белый шпиц забрался на стол Лукашенко во время обеда с российской журналисткой

Российская журналистка Наиля Аскер-заде побеседовала с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его сыном Николаем. После этого она поделилась фотографией, на которую попал забравшийся на стол белый шпиц.

Наиля Аскер-заде опубликовала фотографию в Instagram. На снимке она сидит за обеденным столом вместе с Лукашенко и его сыном. При этом прямо на столе красуется белый шпиц главы республики. Собака по кличке Умка оказалась среди блюд прямо во время разговора. В ходе беседы пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт угостила гостей блинами, приготовленными в печи.

«Какой странный микрофон на лапах стоит на столе», — написала одна из подписчиц журналистки.

«Я сначала тоже подумала, что это микрофон, пока не увеличила фото», — добавила другая.

Сама Наиля Аскер-заде ответила на эти комментарии смеющимся смайлом. Также под фотографией отметили, что Умка просто чудо. У журналистки поинтересовались, нет ли у нее домашних любимцев, на что та написала, что только планирует завести.

Весной 2020 года Умку уже видели с белорусским президентом. Тогда Лукашенко участвовал в посадке деревьев у резиденции в Лясковичах. Потом белого шпица заметили летом на прогулке.