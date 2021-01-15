Пункты вакцинации от коронавируса проверили в Щелкове

В Щелкове медики подготовились к приему желающих сделать прививку от коронавируса. Работу прививочных пунктов проверили подмосковные депутаты.

Парламентарии пообщались с медицинским персоналом и посетили Щелковскую областную больницу, сообщило РИАМО. Они пришли к выводу, что медучреждение готово к проведению вакцинации против коронавируса.

Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин рассказал, что сам привился при первой же возможности, поскольку постоянно работает с людьми.

«Не хочу никого подводить и уж тем более становиться частью печальной статистики», — пояснил он, призвав жителей Подмосковья беречь себя и не отказываться от возможности укрепить здоровье.

В Щелкове привиться от SARS-CoV-2 можно в двух пунктах. Они открыты на базе поликлиник № 1 и 2 и работают с 08:00 до 19:00.

Медики введут вакцину любому желающему в возрасте от 18 лет. Противопоказана она беременным, кормящим матерям, аллергикам и страдающим острыми или хроническими заболеваниями людям. Не будут делать прививку и в том случае, если у человека высокая температура. Наличие антител к коронавирусу противопоказанием к прививке не является.