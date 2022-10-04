Волонтеры объявили в Балашихе сбор гуманитарной помощи мобилизованным | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 14:12 Поделиться Telegram

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Viber Волонтеры объявили в Балашихе сбор гуманитарной помощи мобилизованным

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Тушенка, сгущенка, каши, питьевая вода, чай и кофе — такие продукты везут на склад гумпомощи в Балашихе. Коробки едут сюда со всего региона.

«Нужны продукты долгого хранения. Основной набор. Это очень ценно и пригодится бойцам, тем более сейчас холода наступают», — говорит представитель компании «Стронг Техник» Михаил Фролов.

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На складе гумпомощи в Балашихе трудятся волонтеры. Принимают машины, разгружают вещи и продукты. Все отправят и передадут мобилизованным.

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«Мы должны отсортировать все и отправлять консолидированно. В первую очередь продукты с подходящим сроком годности. Потом уже консервацию и то, что может подождать отправки», — рассказывает волонтер Михаил Булгаков.

Привозят в основном тушенку, сгущенку, крупы. Некоторые — в больших объемах. Объявленная акция в помощь бойцам откликнулась в сердцах многих жителей и предпринимателей. В Балашихе пункты сбора помощи работают по адресам: Парковая, 7, проспект Ленина, 7/1, а также в ледовом дворце и на стадионе «Орион».

Недавно в Подмосковье создали Telegram-бот для мобилизованных и их близких. Частичная мобилизация в Московской области проходит на должном уровне, о чем сообщил ранее губернатор Андрей Воробьев.

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