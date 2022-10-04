Волонтеры объявили в Балашихе сбор гуманитарной помощи мобилизованным | 360°

Все новости

Подмосковье

04 октября 2022, 14:51

Эксперты из Подмосковья рассказали о новом подходе к проектированию школ

Подмосковье

04 октября 2022, 14:49

Врачи из Видного помогли пациентке родить после трех кесаревых сечений

Реклама

Армия

04 октября 2022, 14:43

«Мобилизацию машин» назвали чушью в Госдуме

Подмосковье

04 октября 2022, 14:42

Около 1,5 тысячи объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье за год

Подмосковье

04 октября 2022, 14:41

Переход через железную дорогу появится на станции Расторгуево в Ленинском округе в 2023 году

Спецоперация

04 октября 2022, 14:35

Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт о службе в ФСБ

Мир

04 октября 2022, 14:35

Утечки на «Северных потоках» взбудоражили Германию. Теперь Европа может перестать помогать Украине

Власть

04 октября 2022, 14:34

Санду призналась Вовану и Лексусу в готовности сдать Украине земли Молдавии

Эксклюзив

04 октября 2022, 14:31

«К старости осталась пустышкой и хабалкой». Соседов напомнил Пугачевой, что «рабы и холопы» дали ей популярность

Подмосковье

04 октября 2022, 14:12

Волонтеры объявили в Балашихе сбор гуманитарной помощи мобилизованным

Читать 360tv в

Тушенка, сгущенка, каши, питьевая вода, чай и кофе — такие продукты везут на склад гумпомощи в Балашихе. Коробки едут сюда со всего региона.

«Нужны продукты долгого хранения. Основной набор. Это очень ценно и пригодится бойцам, тем более сейчас холода наступают», — говорит представитель компании «Стронг Техник» Михаил Фролов.

Реклама

На складе гумпомощи в Балашихе трудятся волонтеры. Принимают машины, разгружают вещи и продукты. Все отправят и передадут мобилизованным.

Реклама

«Мы должны отсортировать все и отправлять консолидированно. В первую очередь продукты с подходящим сроком годности. Потом уже консервацию и то, что может подождать отправки», — рассказывает волонтер Михаил Булгаков.

Привозят в основном тушенку, сгущенку, крупы. Некоторые — в больших объемах. Объявленная акция в помощь бойцам откликнулась в сердцах многих жителей и предпринимателей. В Балашихе пункты сбора помощи работают по адресам: Парковая, 7, проспект Ленина, 7/1, а также в ледовом дворце и на стадионе «Орион».

Недавно в Подмосковье создали Telegram-бот для мобилизованных и их близких. Частичная мобилизация в Московской области проходит на должном уровне, о чем сообщил ранее губернатор Андрей Воробьев.

Волонтеры

Балашиха

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама