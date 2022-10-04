Волонтеры объявили в Балашихе сбор гуманитарной помощи мобилизованным | 360°

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Подмосковье
04 октября 2022, 14:51
Эксперты из Подмосковья рассказали о новом подходе к проектированию школ
Подмосковье
04 октября 2022, 14:49
Врачи из Видного помогли пациентке родить после трех кесаревых сечений
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Армия
04 октября 2022, 14:43
«Мобилизацию машин» назвали чушью в Госдуме
Подмосковье
04 октября 2022, 14:42
Около 1,5 тысячи объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье за год
Подмосковье
04 октября 2022, 14:41
Переход через железную дорогу появится на станции Расторгуево в Ленинском округе в 2023 году
Спецоперация
04 октября 2022, 14:35
Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт о службе в ФСБ
Мир
04 октября 2022, 14:35
Утечки на «Северных потоках» взбудоражили Германию. Теперь Европа может перестать помогать Украине
Власть
04 октября 2022, 14:34
Санду призналась Вовану и Лексусу в готовности сдать Украине земли Молдавии
Эксклюзив
04 октября 2022, 14:31
«К старости осталась пустышкой и хабалкой». Соседов напомнил Пугачевой, что «рабы и холопы» дали ей популярность