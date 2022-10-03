Губернатор Воробьев заявил, что частичная мобилизация в Подмосковье проходит на должном уровне | 360°

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Губернатор Воробьев заявил, что частичная мобилизация в Подмосковье проходит на должном уровне

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В Московской области в рамках частичной мобилизации ведется большая работа, рассказал губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с зампредами. По его словам, военная подготовка и оснащение мобилизованных проходят на должном уровне.

«Большая работа ведется и по повесткам, и по работе военкоматов. Здесь наша задача — дать разъяснения, сделать все процессы абсолютно понятными и не допустить каких-либо ошибок, с одной стороны. С другой стороны — четко и слаженно работать в части пунктов приема и назначения. <…> Обмундирование, оснащение, военная подготовка ведутся на должном уровне», — подчеркнул губернатор Воробьев.

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Он сообщил, что на прошлой неделе посетил Таманскую дивизию, а на выходных — парк «Патриот», чтобы убедиться, что все необходимые мероприятия проведены качественно.

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«Сегодня еще раз попрошу прокомментировать все нюансы призыва, частичной мобилизации и дать дополнительные разъяснения», — добавил Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев

Частичная мобилизация в РФ

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