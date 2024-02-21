Подмосковье 21 февраля 2024, 17:29 Пункт выдачи заказов из магазина строительных инструментов открылся в Черноголовке Пресс-служба Минсельхозпрод Московской области

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Пункт выдачи заказов «Все инструменты» заработал в Черноголовке. Магазины торговой сети работают по всей России — всего их более 500. Новый объект разместился в центре города и рассчитан на пять рабочих мест.

Магазины «Все инструменты» предлагают широкий ассортимент строительного оборудования, сантехники, автозапчастей и других товаров. Также можно приобрести климатическое, отопительное, складское и клининговое оборудование.

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Заказ можно оформить на сайте. В каталоге представлено более 1,5 миллиона инструментов.

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