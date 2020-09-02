Птицефабрику на 90% модернизировали в Сергиевом Посаде. На работу примут более 50 человек

Крупную птицефабрику в Сергиевом Посаде уже на 90% модернизировали. Там производят перепелиные яйца, мясо, майонез, сухой меланж и не только. Предприятие находится в деревне Тураково.

За модернизацию взялась компания «Угличская птицефабрика». Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. Он уточнил, что объем инвестиций составил более 60 миллионов рублей.

Здесь уже задействовали шесть птичников под выращивание мясного перепела, 12 птичников под выращивание цыплят-бройлеров. А ввод четырех дополнительных птичников и полный запуск фабрики планируется до конца года Андрей Разин.

По словам министра, после ввода птицефабрики появится свыше 50 рабочих мест. Сотрудниками станут жители Сергиева Посада и ближайших округов.

«Фабрика также поставщик птицы, которая подходит как для ведения успешного бизнеса, так и для домашнего хозяйства», — добавил Разин.

Затем компания модернизирует комплекс глубокой переработки птицы в деревне Митино Сергиево-Посадского округа.

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