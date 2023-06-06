Подмосковье 06 июня 2023, 16:02 Фармацевтическая компания из Подмосковья запустила производство лекарства для лечения ВИЧ ПСК Фарма

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Фармацевтическая компания «ПСК Фарма» запустит производство препарата ралтегравир, предназначенного для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщила пресс-служба министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области. Редкое лекарственное средство будут изготавливать на территории особой экономической зоны «Дубна».

Срок действия патента на молекулу ралтегравира истек осенью 2022 года. Это позволило российским производителям запустить разработки на основе компонента. По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, цены на препарат являются высокими из-за особенностей технологии производства. Кроме «ПСК Фарма», ралтегравир выпускают еще два предприятия в России.

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«Расширение числа компаний-производителей этой продукции позволит сделать ее более доступной. Запуская производство этого препарата, компания „ПСК Фарма“ вносит свой весомый вклад в импортозамещение важнейших лекарственных препаратов», — отметила министр.

Ралтегравир предназначен для лечения ВИЧ-1 инфекции в комбинации с другими антиретровирусными препаратами у взрослых, подростков и детей с шести лет. В начала этого года «ПСК Фарма» получила разрешение на производство и реализацию ритонавира — лекарства для терапии вирусного иммунодефицита у пациентов всех возрастов. Также в активе компании представлены профильные препараты фосампренавир и этравирин.

«ВИЧ подвержены не только взрослые, но и дети. Поэтому при создании новых лекарственных препаратов, эффективных при иммунодефиците человека, мы ориентируемся и на самых маленьких пациентов, стараясь облегчить у них протекание болезни», — рассказала генеральный директор компании «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об увеличении объемов производства лекарств в Подмосковье.

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