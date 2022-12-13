13 декабря 2022, 15:07
Прожиточный минимум вырастет в Подмосковье с 1 января
Величина прожиточного минимума на душу населения в Московской области увеличена до 17 277 рублей. Об этом сообщила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.
«С 1 января 2023 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 18 832 рубля, для пенсионеров — 14 858 рублей, для детей — 16 759 рублей. Принятое решение позволит увеличить социальные выплаты», — отметила Наталия Масленкина.
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Целый ряд мер поддержки рассчитывается на основе прожиточного минимума. Это пособия на детей, доплаты к пенсии, выплаты по уходу за инвалидами и другие. Размер прожиточного минимума является также важным показателем благополучия или нуждаемости семьи.
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Масленкина отметила, что установленный на 2023 год размер прожиточного минимума в Подмосковье на 20% выше, чем в среднем по России (14 375 рублей).
Ранее стало известно, что свыше 145 миллиардов рублей выделят в Подмосковье на социальную поддержку жителей в следующем году. Это на 6% больше, чем в 2022-м.
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