Подмосковье выделит свыше 145 миллиардов рублей на социальную поддержку в 2023 году | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 14:25 Подмосковье выделит свыше 145 миллиардов рублей на социальную поддержку в 2023 году

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Свыше 145 миллиардов рублей выделят в Подмосковье на социальную поддержку жителей в следующем году. Это на 6% больше, чем в 2022-м, рассказала министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

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Она подчеркнула, что социальная помощь и диалог с жителями — приоритет областного правительства. На этой работе регулярно делает акцент губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Забота о жителях и их комфорт всегда в приоритете Подмосковья. На меры социальной поддержки мы традиционно направляем значимую долю расходов бюджета Наталия Масленкина.

В проекте бюджета Подмосковья на следующий год заложили 145,4 миллиарда рублей на социальную помощь. Из них 121,1 миллиарда — средства региона.

«Это на 6% больше по сравнению с 2022 годом», — подчеркнула Наталия Масленкина.

Распределение по сферам

В следующем году на поддержку пожилых жителей предусмотрели около 35,4 миллиарда рублей. В частности, на доплаты к пенсиям выделили 14,9 миллиарда, на компенсацию коммунальных услуг — 12,9 миллиарда, на выплаты — 4,5 миллиарда и оплату проезда — миллиард рублей.

Семьи с детьми получат поддержку на 27,3 миллиарда рублей. Это и оплата ЖКУ, и бесплатный проезд, и пособия.

На помощь обучающимся сиротам — более 19,1 миллиарда рублей. Приемные родители получат поддержку в общей сложности на 4,3 миллиарда рублей. На пособия переданным на усыновление детям предусмотрели 2,7 миллиарда рублей.

Для льготных категорий жителей в следующем году выделят 23,1 миллиарда рублей на бесплатный проезд, 16,4 миллиарда — на лекарства, 8,1 — на компенсации за ЖКУ и 3,2 — на субсидии для оплаты коммунальных услуг.