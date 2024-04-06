Эксклюзив 06 апреля 2024, 13:55 Проверку на выявление нелегалов провели в Балашихе и Реутове Источник «360»: в Балашихе и Реутове провели проверку на выявление нелегалов Телеканал «360»

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Сотрудники МВД, военкоматов и СК России провели проверку в Балашихе и Реутове для выявления не состоящих на воинском учете, а также тех, кто находится на территории городских округов с нарушением регистрации. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

В ходе мероприятий специалисты проверили более 300 человек и 57 объектов. В результате органы внутренних дел зарегистрировали семь материалов о преступлениях, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. В том числе речь идет об организации незаконной миграции.

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Правоохранители составили 212 административных протоколов против иностранцев за нарушение режима и правил пребывания в России, а также несанкционированного осуществления трудовой деятельности. Порядка 38 человек незаконно находились в стране.

«В отношении 37 лиц приняты решения о выдворении за пределы Российской Федерации, из которых 28 в настоящее время уже выдворены», — сообщил источник.

Во время рейдов проверили более 240 транспортных средств. В отношении мигрантов составили 56 административных протоколов. В отдел военкомата для постановки на воинский учет доставили 77 человек.

«Семьдесят четыре лица привлечены к административной ответственности по статье 21.5 КоАП России за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету», — добавил собеседник «360».

Подмосковные приставы за первый квартал текущего года выдворили 824 иностранца. Среди них — 363 гражданина Узбекистана.