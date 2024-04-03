Подмосковье 03 апреля 2024, 19:46 Подмосковные приставы по решению судов выдворили за пределы страны 824 нелегала Главное управление региональной безопасности Московской области

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Главное управление региональной безопасности Московской области успешно борется с незаконной миграцией. За первый квартал 2024 года через государственную границу Российской Федерации выдворили 824 иностранных гражданина, из которых 363 являются гражданами Узбекистана и 255 — Таджикистана.

Как рассказали в ведомстве, административное выдворение иностранцев применяется за противоправные действия, противоречащие интересам государственной безопасности и общественного порядка, а решении о депортации за пределы страны принимает суд.

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Стоит отметить, что аналогичный период 2023 года из России выдворили 353 нарушителя.

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