Подмосковье 28 августа 2023, 13:06 Проверка почти 80% теплосетей завершилась в Подмосковье ГКУ МО "МОС АВС"

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В Подмосковье продолжается подготовка тепловых сетей к отопительному сезону. С апреля этого года подведомственная МинЖКХ Подмосковья «Аварийно-восстановительная служба» проверила 7783 системы трубопроводов из 10660 имеющихся, что составляет 78%. В 160 случаях специалисты обнаружили утечки.

Как отметили в региональном МинЖКХ, полностью работы по контролю теплосетей выполнили в 22 городских округах. В Дзержинском, Пушкино, Химках, Солнечногорске и Сергиевом Посаде протестировали около 30% систем.

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Наибольшее количество утечек выявили в Орехово-Зуеве — 28. Все неполадки устранены, по результатам проведут дополнительные гидроиспытания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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