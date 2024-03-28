Подмосковье 28 марта 2024, 12:57 Проведение тестов для выявления ишемической болезни сердца возобновили в Электростали Медиасток.рф

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Нагрузочные тесты для выявления ишемической болезни сердца начали снова проводить в Электростальском отделении функциональной диагностики. Их проводят пациентам с болями и одышкой при физической нагрузке.

Как рассказали в администрации округа, во время исследования скорость и угол наклона беговой дорожки увеличиваются каждые три минуты. Это позволяет оценить выносливость пациента. Врачи измеряют его артериальное давление и оценивают работу сердца.

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«При тредмил-тесте мы следим за работой сердца по ЭКГ. При стресс-ЭхоКГ мы оцениваем показатели работы сердца по ЭКГ и ЭхоКГ, что увеличивает достоверность полученных результатов. Такая диагностика необходима пациентам, страдающим артериальной гипертензией, сахарным диабетом, имеющим избыточный вес и вредные привычки, а также всем людям в возрасте старше 40 лет», — рассказала заведующая отделением Анна Родионова.

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