Подмосковье 27 марта 2024, 20:17 Проведение противопаводковых мероприятий стартовало в Одинцове Администрация Одинцовский г.о.

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Специалисты продолжают проведение противопаводковых мероприятий на территории Одинцовского городского округа. Соответствующие работы выполняются из-за повышения температуры и интенсивного таяния снега, что увеличивает риск наводнений.

Специалисты из «Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы» (МОС АВС) 26 марта провели мероприятия в одной из воинских частей в Кубинке. Для предотвращения возможного затопления территории они выполнили промывку ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.

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Работы проводились с использованием специальной техники. Всего сотрудники «МОС АВС» прочистили около 500 метров канализационной сети.

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