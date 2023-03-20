Подмосковье 20 марта 2023, 09:31 Провалившегося под лед лося спасли в Мытищах

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Работники «Мособлпожспас» вместе с инспекторами национального парка «Лосиный Остров» помогли выбраться из воды сохатому, провалившемуся под лед. Случай произошел в городском округе Мытищи в воскресенье.

В службу спасения позвонили посетители парка «Лосиный Остров». Они рассказали, что несколько сохатых переходили замерзший водоем и внезапно один из них провалился под лед. Великан пытался, но не смог самостоятельно выбраться из ловушки.

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«Мы сразу выехали на место. Осмотрели акваторию, надели гидрокостюмы и добрались до животного. Затем прорубили топорами дорожку во льду», — говорит старший смены ПСЧ-315 Алексей Аверин.

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Лось заплыл на очищенный участок, и в это время спасатели смогли просунуть веревку под передней частью туловища животного. Общими усилиями пленника вытянули из воды. Сохатый попытался встать на ноги, но был настолько обессилен, что не смог и остался лежать. Он позволил себя погладить, а после отдыха ушел в лес.

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