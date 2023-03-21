Подмосковье 21 марта 2023, 12:26 Противопожарное оборудование начнут производить в Дубне

Читать 360tv в

Комплекс по производству противопожарного оборудования построят на территории особой экономической зоны «Дубна». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Компания «Файернет» вложит в проект 105 миллионов рублей. Будут построены производственное здание и лаборатория общей площадью более 1200 квадратных метров. Отдельно будет обустроен испытательный полигон.

Реклама

На объекте будут выпускать высокотехнологичные устройства в области пожарной безопасности. Комплекс создаст 2️9 рабочих мест.

Реклама

Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.