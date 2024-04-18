Подмосковье 18 апреля 2024, 16:30 Противопожарная опашка земель началась в Истре Пресс-служба администрации г. о. Истра

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На этой неделе в городском округе Истра стартовали работы по противопожарной опашке населенных пунктов. Специалисты уже окапали более 10 километров земель. Все работы завершат к началу мая.

Опашку земель вблизи населенных пунктов проводят весной. Для этого используют бульдозеры и тракторы, оснащенные плугами и фрезами, которые переворачивают и крошат почву. В результате образуется минерализованная полоса, которая препятствует распространению огня.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

С 15 апреля коммунальные службы провели работы в деревнях Новораково, Бодрово, Бочкино и Надеждино, а также приступили к опашке в Рычкове, Духанине, Еремееве, Савельеве, Курове, Полевшине. Для этого привлекли семь машин. Всего этой работой охватят 48 локаций протяженностью свыше 36 километров.

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