08 апреля 2024, 18:46
«Необходимо быть во всеоружии». Андрей Воробьев — о подготовке к пожароопасному сезону в Подмосковье
Воробьев рассказал о применении умных систем для борьбы с лесными пожарами
Более 40% территории Московской области составляют леса. Поскольку синоптики прогнозируют жаркое лето, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с членами областного правительства и главами округов подготовку к сезону пожаров. Сейчас ведется активная работа по предотвращению возгораний.
Губернатор обратил отдельное внимание на то, что все службы должны заблаговременно подготовиться к пожароопасному сезону.
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«Нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода. В этой работе нам нужно продолжать применять умные системы — видеонаблюдение, искусственный интеллект. Также — вести мониторинг наших лесов, особенно удаленных территорий и тех, где регулярно идет пал травы», — отметил глава региона.
Под пристальным наблюдением остаются шесть территорий в Подмосковье, которые в последнее время чаще всего подвергались лесным пожарам. Это городские округа Орехово-Зуевский, Балашиха, Воскресенск, Егорьевск, Раменский и Богородский.
Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов отметил, что до начала лета профилактические мероприятия пройдут на этих территориях, а также в других муниципалитетах.
По словам Евгения Агулова, основная угроза возникновения пожаров приходится на май и август, с маем она может затронуть вышеупомянутые городские округа, а в августе — южную часть Подмосковья.
Отмечается, что в 2024 году обустроят более 5,6 тысячи километров минерализованных полос, отремонтируют около 290 километров лесных дорог, установят 573 шлагбаума. Кроме того, специалисты займутся патрулированием более 2,8 тысячи маршрутов.
Одной из основных причин пожаров остается человеческий фактор. Поэтому проводится широкая работа по информированию населения, включая открытые уроки и беседы в школах. В случае обнаружения пожаров в лесах жителям рекомендуется обращаться по номеру 112.
Жителей и гостей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор, и не бросать спички и окурки. За нарушения правил предусмотрены административные и уголовные наказания. Также в лесах устанавливают фотоловушки для выявления правонарушителей по пожарной безопасности.
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Пожары
Лесные пожары
Андрей Воробьев
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