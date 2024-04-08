Подмосковье 08 апреля 2024, 18:46 «Необходимо быть во всеоружии». Андрей Воробьев — о подготовке к пожароопасному сезону в Подмосковье Воробьев рассказал о применении умных систем для борьбы с лесными пожарами Медиасток.рф

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Более 40% территории Московской области составляют леса. Поскольку синоптики прогнозируют жаркое лето, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с членами областного правительства и главами округов подготовку к сезону пожаров. Сейчас ведется активная работа по предотвращению возгораний.

Губернатор обратил отдельное внимание на то, что все службы должны заблаговременно подготовиться к пожароопасному сезону.

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«Нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода. В этой работе нам нужно продолжать применять умные системы — видеонаблюдение, искусственный интеллект. Также — вести мониторинг наших лесов, особенно удаленных территорий и тех, где регулярно идет пал травы», — отметил глава региона.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Под пристальным наблюдением остаются шесть территорий в Подмосковье, которые в последнее время чаще всего подвергались лесным пожарам. Это городские округа Орехово-Зуевский, Балашиха, Воскресенск, Егорьевск, Раменский и Богородский.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов отметил, что до начала лета профилактические мероприятия пройдут на этих территориях, а также в других муниципалитетах.

По словам Евгения Агулова, основная угроза возникновения пожаров приходится на май и август, с маем она может затронуть вышеупомянутые городские округа, а в августе — южную часть Подмосковья.

Отмечается, что в 2024 году обустроят более 5,6 тысячи километров минерализованных полос, отремонтируют около 290 километров лесных дорог, установят 573 шлагбаума. Кроме того, специалисты займутся патрулированием более 2,8 тысячи маршрутов.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Одной из основных причин пожаров остается человеческий фактор. Поэтому проводится широкая работа по информированию населения, включая открытые уроки и беседы в школах. В случае обнаружения пожаров в лесах жителям рекомендуется обращаться по номеру 112.

Жителей и гостей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор, и не бросать спички и окурки. За нарушения правил предусмотрены административные и уголовные наказания. Также в лесах устанавливают фотоловушки для выявления правонарушителей по пожарной безопасности.

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